Les Metropolitans et Chalon au bout de la nuit, Pau stoppe Le Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

C'est après trois prolongations que l'Elan Chalon est allé l'emporter à Orléans (125-129). L'OLB a d'abord arraché la prolongation sur trois lancers francs de Brandon Jefferson (30 points à 6/20 aux tirs et 12/14 aux lancers francs) à 4 secondes de la fin. Puis c'est Jaron Johnson (31 points à 10/21 et 12 rebonds pour 33 d'évaluation en 45 minutes) qui a fait de même avant l'issue de la première prolongation. Jefferson a de nouveau été décisif dans la sixième période. Enfin, les visiteurs ont fini par l'emporter 129 à 125, signant ainsi leur sixième victoire de la saison et passant devant leurs adversaires du soir.

En difficulté ces derniers temps (quatre défaites de suite avec la victoire à Gravelines), les Metropolitans 92 ont fini l'année par une victoire après prolongation, contre Châlons-Reims (121-115) qui manque de peu l'occasion de participer à sa première Leaders Cup. Les joueurs de Frédéric Fauthoux ont vu leurs adversaires revenir en fin de match grâce au duo Blake Schilb (28 points) - Nic Moore (29 points à 7/8 à 3-points).

Limoges a aussi signé sa deuxième victoire consécutive. Avec un collectif de plus en plus en place et une marque bien réparti, le CSP est parvenu à faire l'écart petit à petit pour signer le premier succès de sa saison à l'extérieur, sur le parquet de Roanne (73-89).

Après sa défaite à domicile contre Cholet, Nanterre a rattrapé le coup en s'imposant sur la route, chez Le Portel (76-85). Avec encore un grand Isaïa Cordinier (20 points à 8/16, 7 rebond, 5 passes décisives et 4 fautes provoquées), Nanterre a fait la course en tête. Dallas Moore a également marqué 20 points et Youssou Ndoye a été efficace avec 14 points à 7/7 en 17 minutes.

Après sa grosse victoire contre l'ASVEL, Le Mans a été coupable d'un gros relâchement ce vendredi à Pau. Les Sarthois ont été débordés par l'Elan Béarnais dès le deuxième quart-temps pour finalement terminer à -21 (85-64). Les locaux ne se sont pas appuyés sur la paire Justin Dentmon - Ronald Moore (6 d'évaluation chacun) mais plutôt sur toute l'équipe, avec une grosse adresse à 3-points (14/23) et un excellent Vojdan Stojanovski (21 points à 7/14, 3 rebonds, 7 passes décisives, 5 interceptions et 4 fautes provoquées pour 28 d'évaluation).