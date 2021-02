Les Metropolitans se relancent chez Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Après trois défaites de suite, à Roanne, Trente et contre Strasbourg samedi dernier, les Metropolitans 92 se sont imposés sur le parquet de Le Portel avec autorité (73-86) ce vendredi soir pour la 11e journée de Jeep ELITE.

Les joueurs de Jurij Zdovc, après une semaine sans match, ont pu retrouver de la fraîcheur physique et bien s'entraîner. Résultat, ils ont fait la course en tête, avec un axe 1-5 David Michineau (20 points à 8/11 aux tirs dont 4/5 à 3-points, 3 rebonds, 6 passes décisives et 5 interceptions pour 30 d'évaluation en 37 minutes) - Vitalis Chikoko (13 points à 6/9 et 7 rebonds en 21 minutes) dominateur. Après un quart-temps, les Franciliens menaient 30 à 17. Ils ont fini à 53,4% de réussite aux tirs et 25 passes décisives, pour 31 tirs et 16 lancers francs marqués. Hormis sur quelques sursauts d'orgueils menés par Mehdy Ngouama (18 points à 7/13 et 4 rebonds en 22 minutes), les locaux sont passés à côté de leur rencontre avant la trêve internationale.

Au classement, les Metropolitans 92 restent tout en haut avec 9 victoires en 13 rencontres. Le Portel a désormais un bilan équilibré (5 victoires et 5 défaites).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre