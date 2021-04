Les Metropolitans viennent à bout du Mans, Nanterre renverse Orléans, Bourg et Cholet s'en sortent

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Sixième de Jeep ELITE, Le Mans jouait chez le septième, les Metropolitans 92. Au bout de 50 minutes de jeu, les Franciliens l'ont emporté. Car si Ovie Soko a manqué un lancer franc à 21 secondes de la fin, il a contré Archie Goodwin derrière pour arracher la première prolongation (76 partout). C'est d'ailleurs sur un autre contre, cette fois de Goodwin sur Scott Bamforth, que cette première période supplémentaire s'est conclue (87 partout). Finalement, les joueurs de Jure Zdvoc, qui ont dominé à l'intérieur avec 20 points de Tomer Ginat et Vitalis Chikoko, ont fini à +9 (101-92).

Cette 14e victoire (en 22 matches) des Metropolitans 92 leur permet de gagner une place au classement en passant devant Le Mans (12 victoires, 7 défaites). En revanche, ils restent derrière la JL Bourg (13 victoires, 7 défaites) qui a signé sa deuxième victoire de la semaine, en s'imposant au terme d'un match serré face à l'Elan Chalon (7 victoires, 14 défaites). Les Bressans ont eu chaud puisqu'ils étaient menés de 3 points (82-85) avant que Zachery Peacock n'égalise à 44 secondes de la fin et que Pierre Pelos réussisse le panier décisif, également derrière la ligne des 6,75 m, à 7 secondes du buzzer final. C'est d'ailleurs grâce aux tirs primés (14/26) que les locaux ont fait la différence. La ligne arrière Codi-Miller McIntyre (17 points et 7 passes décisives) - Danilo Andjusic (25 points à 8/15) a porté son équipe.

Nanterre, une deuxième mi-temps déclic ?

En souffrance à la mi-temps à Orléans (54-33), Nanterre aurait pu baisser la tête. Mais en s'appuyant sur son cadet Victor Wembamyama (12 points à 4/8 aux tirs dont 2/5 à 3-points, 6 rebonds et 2 contres pour 16 d'évaluation en 14 minutes) et son collègue intérieur Brian Conklin (17 points à 8/8, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 26 d'évaluation en 34 minutes), les Franciliens ont complètement renversé la vapeur en marquant 65 points en deuxième mi-temps. Même le shooteur canadien Johnny Berhanemeskel, sorti du placard (21 points à 8/10 en 21 minutes), s'y est mis. De quoi aller chercher une septième victoire (en 19 matches). De son côté, Orléans vient de subir une deuxième défaite en six jours après avoir largement mené.

Enfin, Cholet (7 victoires, 12 défaites), au fond du trou dernièrement, a profité d'un déplacement chez le dernier du championnat pour retrouver la victoire. Les Maugeois menaient 27-13 après un quart-temps. Malgré la sortie de Benjamin Sene (qui a pris un coup à la crete iliaque), Boulazac est revenu dans le troisième quart-temps. Mais finalement, malgré un manque de réussite à 3-points (4/20), Cholet a refait la différence. L'équipe d'Erman Kunter a notamment dominé le secteur du rebond (48 prises à 32) avec un excellent Chris Horton (17 points et 11 rebonds pour 26 d'évaluation). CB s'éloigne de la zone rouge alors que Boulazac semble presque condamné (3 victoires, 15 défaites).

Les résultats de la soirée de Jeep ELITE :