Les Monégasques enchaînent à Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sans surprise, Monaco est reparti des Mauges avec un nouveau succès, acquis à l'usure face à des Choletais qui ont fait bonne figure, comme Le Portel la semaine passée, sans pour autant faire trembler l'ogre monégasque.

Les locaux avaient pourtant pris le match par le bon bout en s'appuyant sur les 3 points d'Aaron Jones et Ian Miller ainsi qu'un tandem Kromah-Fofana euphorique pour faire la course en tête en premier quart-temps (21-16). Branden Frazier a alors relancé Monaco d'un tir lointain. C'est ensuite Damien Inglis qui a fait passer Monaco devant (21-23). L'agressivité de Mathias Lessort dans la peinture et l'adresse du duo extérieur Bost-Knight a ainsi permis à la « Roca Team » de virer à +5 à la pause (36-41).

Le coup de boost de Dee Bost

Cholet a fait de son mieux pour rester dans le match, s'en remettant notamment aux deux missiles à 3 points de Vafessa Fofana pour répondre au bon passage de Wilfried Yéguété et maintenir son équipe à flots (55-61). Comme souvent, c'est alors Dee Bost qui a relancé les Monégasques avec l'aide de Brendan Frazier à 3 points pour offrir 12 longueurs d'avance aux joueurs de la Principauté (55-67).

D'un 3 points avec la planche au buzzer de la possession, Dee Bost (13 points, 5 passes décisives) a tué le match dans la foulée (61-77). Les Choletais n'ont rien lâché jusqu'à la fin, mais le collectif monégasque (7 joueurs à 7 points et plus) a encore frappé avec cette 11e victoire d'affilée (76-87).

Les stats du match