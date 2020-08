Les personnalités influentes du basket français : n°10, Alain Béral

JEEP ÉLITE

Crédit photo : GPJ

Il est le cinquième président de l'histoire de la Ligue Nationale de Basket (LNB). Alain Béral (66 ans) a pris la fonction en juin 2011, après une décennie marquée par le recul du basketball professionnel français masculin. Après avoir découvert le basketball dans les Landes dans les années 80, Alain Béral est devenu sponsor de l'Elan Béarnais Pau-Orthez en 1991 via l'entreprise qu'il dirigeait, Quick France. Il est devenu président de ce même club 12 ans plus tard et est resté en poste jusqu'en 2008, avant de reprendre la fonction en juillet 2010 pour une dernière saison.

S'il est souvent moqué, notamment sur les réseaux sociaux, le natif d'Albi a dirigé une équipe qui a impulsé une nouvelle dynamique pour le basketball masculin professionnel. Surtout, le budget grandissant (via de nombreux nouveaux contrats, avec RMC Sport, Jeep ou encore Amazon) de la Ligue lui a permis de se structurer en recrutant de nouveaux éléments. La LNB a ainsi progressé dans son format sportif (retour des playoffs en format classique, installation de la Leaders Cup comme un événement attendu), sa visibilité sur les réseaux sociaux, a pris la tournure business attendue. S'il est difficile de démêler l'influence d'un homme qui reste relativement discret, voire même absent, il est clair que le basketball professionnel masculin français est dans un meilleur état en 2020 qu'il ne l'était en 2011 à sa prise de fonction. Et ça, on ne peut lui enlever.

