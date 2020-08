Les personnalités influentes du basket français : n°12, Christophe Le Bouille

JEEP ÉLITE

Le Mans Sarthe Basket est un club historique du basketball français. Et Christophe Le Bouille en est la figure au XXIe siècle. Salarié du MSB depuis l'âge de 23 ans en 1994, il y a fait toute sa carrière professionnelle. En 2008, à l'âge de 37 ans, il a pris la succession de Jean-Pierre Goisbault en tant que président, lui qui en était auparavant le manager général de l'institution sarthoise.

Historiquement bien géré et compétitif, le MSB a conservé sa belle régularité sportive et rigueur financière sous sa gouvernance. Notamment finaliste des playoffs en 2010 et 2012, vainqueur de la Leaders Cup 2014 et champion de France 2018, le MSB a surtout été présent en playoffs de Pro A / Jeep ELITE sans discontinuité entre 1997 et 2017. La saison suivant le titre de 2018 a été marquée par un record au niveau budgetaire (6,6 millions d'euros), même si la déception sportive a été grande malgré une nouvelle qualification en playoffs.

Depuis, le club lutte pour rester parmi les meilleurs alors que l'ASVEL, l'AS Monaco et maintenant les Metropolitans 92 impriment un rythme financier difficile à suivre pour les clubs installés sur des bassins de population et/ou économiques plus limités. Mais l'influence de son président, qui représente comme Dominique Juillot (président de l'Elan Chalon) la voix de ces clubs historiques basés sur des agglomérations de moyenne taille, est élevée.

Christophe Le Bouille est un client régulier des médias, notamment le plus gros quotidien régional Ouest-France ou le plus gros quotidien sportif L'Equipe, et n'hésite pas à donner son avis sur le basketball français. Membre du Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB), il ne serait pas surprenant de le voir un jour occuper une mission encore supérieure...

