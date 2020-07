Les personnalités influentes du basket français : n°14, Martial Bellon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : France 3

Quant Martial Bellon a repris le club de Strasbourg, en 2011, celui-ci végétait en milieu de tableau de la Pro A avec un budget de 4 millions d'euros et un déficit. Neuf ans plus tard, le club alsacien fait partie de ceux qui comptent le plus dans l'univers du basketball français, tant au niveau sportif que structurel (jusqu'à 8,9 millions de budget en 2017/18).

Certes, la SIG n'a pas gagné de titre majeur malgré ses nombreuses finales (cinq en playoffs de Pro A, une en EuroCup) depuis, mais le club a fait preuve d'une grande régularité dans sa présence en haut de tableau du championnat de France et joue une Coupe d'Europe sans discontinuité depuis la saison 2013/14.

Alors oui le club a semblé faire un pas en arrière ces deux dernières saisons. Il y a plusieurs explications à cela : le manque de direction sportive, les difficultés à finaliser le processus d'agrandissement du Rhénus, le championnat de France désormais dominé par l'ASVEL et Monaco, qui disposent d'une masse salariale supérieure. Cependant, en cette année 2020, le club a amorcé un tournant positif avec la mise en place sur la partie sportive d'un staff très jeune et dynamique.

Contre vents et marées : il reste le décideur à la SIG

Si la SIG parvient à retrouver des résultats sportifs conformes à son standing et que le projet de l'Arena reçoit enfin le feu vert des autorités pour démarrer (ce qui pourrait encore être repoussé suite au changement d'élus), alors la SIG aura reculé pour mieux sauter.

Derrière tout ceci, puisque c'est l'objet de cet article, il y a un homme. Cet homme c'est Martial Bellon. Entrepreneur dans le monde de la communication publique, celui-ci ne laisse personne indifférent. S'il a pu se froisser avec d'autres personnalités, il continue de conduire le projet et sa parole compte, aussi bien au niveau local que parmi les instances du basketball français. Il est d'ailleurs vice-président de la Ligue Nationale de Basket.

La SIG ne figure pas parmi le Top 20 des clubs européens comme l'espérait le président pour le début des années 2020. Cependant, le projet est toujours le même et l'avenir reste prometteur.

