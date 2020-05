Les personnalités influentes du basket français : n°16, Stephen Brun

JEEP ÉLITE

Jusqu'en fin 2012, il a commenté les rencontres de championnat de France et surtout de l'équipe de France sur Canal+. Jacques Monclar, de par son expérience, son charisme, son relationnel avec tous les acteurs du milieu, sa voix, son duo avec David Cozette, ses expressions ou même de ses prises de position mettaient tout le monde d'accord.

Pendant des années, les consultants se sont succédés, que ce soit aux côtés de David Cozette ou d'autres. Mais depuis trois ans, Stephen Brun s'est installé comme le consultant n°1 sur le championnat de France. Ancien joueur cadre de la LNB (champion de France 2011 et 2013, champion de Pro B 2005 et 2014), international français à 15 reprises, il a, après sa retraite de joueur professionnel en 2017, réalisé sa reconversion rêvée en devenant consultant.

Un consultant qui ne prend pas de pincettes

Rapidement à l'aise, doté d'une vraie complicitée avec David Cozette aux côtés de qui il a souvent commenté, il a profité de l'offre grandissante de basket chez son nouvel employeur RMC Sport pour s'installer. Puis, ses apparitions dans First Team ainsi que la large polyvalence de RMC Sport (télé, radio, web...) lui ont permis d'être présent partout. Ses prises de position sans pincettes et ses riches connaissances (sur le jeu ainsi que l'écosystème du basketball) lui permettent d'avoir un avis pertinent, pour commenter les rencontres de Jeep ELITE, EuroLeague ou donner son avis sur le plateau de l'émission Buzzer. Reste à savoir désormais s'il continuera à bénéficier avec pareille dose, RMC Sport étant susceptible de moins diffuser (ou plus du tout) de basketball français à partir de la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, il a pris place dans ce milieu et on risque d'entendre sa voix pendant longtemps.

