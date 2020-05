Les personnalités influentes du basket français : n°17, Dominique Juillot

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Contrairement au rugby ou au football, ils sont rares les joueurs de basketball à être devenu homme politique et/ou dirigeant d'entreprise. Dominique Juillot fait partie des rares personnalités à avoir porté le maillot d'un club local avant d'en prendre les commandes, tout en menant une carrière de dirigeant d'entreprise (dans le domaine du bois) et d'homme politique (maire de Mercurey, l'une des villes historiques de l'Elan Chalon, député puis Président d'une communauté d'agglomération).

Joueur dans les années 70 puis au début des années 80 (jusqu'en Nationale 2, la deuxième division d'alors) de l'Elan sportif chalonnais, le grand club de basketball de Saône-et-Loire où il a grandi et vit toujours, Dominique Juillot en est devenu le président en 1993, il y a 27 ans déjà. Le club s'est considérablement développé, montant en Pro A en 1996 avant d'intégrer le très bien pensé et conçu Colisée en 2001.

Bien plus qu'un club de basket

Grâce à ses nombreux partenaires, le club s'est durablement installé au plus haut-niveau français et y a même joué les premiers rôles, remportant notamment les titres de champion de France en 2012 et 2017. Depuis, malgré des résultats sportifs décevants, le club n'est pas sur le déclin grâce à sa forte implantation locale. Outre le nombre de ses partenaires, qui entretiennent leur réseau professionnel via l'association "Elantreprises", l'Elan Chalon propose de nombreuses formations, pour les joueurs de basket bien sûr - le centre de formation de l'Elan Chalon est l'un des plus réputés -, mais aussi pour les coachs et les postes admnistratifs (sur la partie commerciale et évenementielle).

L'homme fort de ce club, Dominique Juillot, a ainsi une voix qui compte dans le basketball français. Son expérience, son pragmatisme et ses idées sont écoutés avec attention. Il s'exprime pour défendre les intérêts de son club mais représente par la même occasion bien d'autres structures. En effet, basé sur une agglomération de 115 000 habitants, l'Elan Chalon est un modèle pour les nombreux clubs de basketball installés dans des sous-préférectures qui parviennent tant bien que mal à tirer leur épingle du jeu au plus haut-niveau français.

