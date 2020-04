Les personnalités influentes du basket français : n°19, Sergei Dyadechko

JEEP ÉLITE

A quelle position aurait terminé l'AS Monaco si la saison 2019/20 avait pu continuer ? L'équipe de Sasa Obradovic était première en Jeep ELITE et engagé en quart de finale de l'EuroCup, avec l'avantage du terrain sur la Virtus Bologne. De quoi aller au bout dans l'une et/ou l'autre des compétitions ? Peut-être, on ne le saura jamais.

Ce qu'on sait cependant, c'est que l'AS Monaco n'a pas attendu d'avoir Sasa Obradovic ou Norris Cole pour parvenir à jouer les premiers rôles en championnat de France ou sur la scène européenne. Non, cette implatation de la "Roca Team", elle la doit à président ukrainien Sergei Dyadechko.

Celui qui a autrefois fait le bonheur du BC Donetsk n'est pas là que pour placer ses capitaux. Non, il est lui même un ancien joueur qui n'a pas que contribuer à la section professionnelle du club de sa ville natale. Académie de basket implantée dans les autres villes de la région, tournois de streetball et bien sûr conquête sportive avec le BCD (champion d'Ukraine 2011), le mécène a largement influencé le basketball local avant de tenter de faire de même en Principauté, où il a trouvé refuge peu avant la guerre du Donbass.

De la Nationale 1 à l'EuroLeague ?

Depuis, l'ASM est devenue une place forte du championnat de France. Un titre en Nationale 1, un titre en Pro B, deux finales de playoffs (perdues 3 manches à 2), trois Leaders Cup, deux Final Four de Ligue des Champions (BCL), le club truste avec le très haut-niveau mais ne s'est pas contenté d'aligner les gros C.V. sur le terrain pour y parvenir. Non, des joueurs et entraîneurs y ont été révélés, comme Zvezdan Mitrovic, Dee Bost, D.J. Cooper, J.J. O'Brien... Le club, s'il atteint la finale de l'EuroCup un jour, pourrait bien également donner une deuxième ouverture à un club du championnat de France en EuroLeague. Reste à savoir si logistiquement et financièrement, sans projet de salle avancé, cela sera possible. Mais Sergei Dyadechko, qui s'affiche régulièrement en tribune aux côtés du Prince Albert, en a l'envie.

