Les personnalités influentes du basket français : n°20, Zvezdan Mitrovic

Crédit photo : Sébastien Grasset

Quand Zvezdan Mitrovic est arrivé dans le championnat de France, en mars 2015, personne n'a sauté de joie. Le technicien monténégrin arrivait avec peu de références pour le public français. Surtout, il venait pour remplacer Savo Vucevic coupable de ne pas avoir permis à Monaco de prendre la première place. En effet, le voisin du Hyères-Toulon Var Basket faisait de la résistance. Trois plus tard, la Roca Team tenait son accès en Pro A, un an après être monté de Nationale 1 masculine. Un an plus tard, l'équipe terminait à la première place de la saison régulière, avec un titre en poche (la Leaders Cup 2016).

Zvezdan Mitrovic avait déjà prouvé que son arrivée en France n'était pas due au hasard. En 2017 et 2018, Monaco a de nouveau fait la course en tête en saison régulière, gagné la Leaders Cup mais aussi atteint le Final Four de la Ligue des Champions (BCL), avec une magnifique finale contre l'AEK Athènes en 2018. Seule ombre sur le tableau : l'ASM n'a pas réussi à aller au bout en playoffs.

Une réputation continentale

Chose qui a changé en rejoignant l'ASVEL. Contre... Monaco, il a cette fois remporté les playoffs 2019. Sa réputation, devenue excellente en France malgré de nombreux excès de colère auprès des arbitres, est ainsi devenue excellente. Elle a traversé les frontières hexagonales grâce au super début de l'ASVEL en EuroLeague (8 victoires après 16 matchs).

Outre la discipline qu'il impose à ses équipes, notamment en défense, le coach de 50 ans semble ne jamais regarder le CV de ses joueurs quand il coache. Sa poigne est aussi serrée avec un espoir de 16 ans qu'un international de 30. S'il peut être très agréable dans le privé, l'ancien champion d'Ukraine fait également preuve de caractère et n'hésite pas à se montrer en désaccord avec ses dirigeants, qu'ils soient d'anciens champions NBA ou non. Quoi qu'il en soit, Zvezdan Mitrovic a aidé l'ASVEL à crédibiliser son projet sur les terrains en gagnant et en intégrant les jeunes français au plus haut-niveau.

