Les personnalités influentes du basket français : n°22, Jean-Louis Borg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme Frédéric Sarre à Bourg-en-Bresse, Jean-Louis Borg a choisi en 2015, à l'âge de 51 ans, de mettre à l'arrêt sa carrière d'entraîneur de haut-niveau. Après avoir fait monter Hyères-Toulon en Pro A, avoir conduit Vichy (de 2005 à 2010) à de très belles années en Pro A également et avoir permis à Dijon s'atteindre les demi-finales des playoffs 2014, alors qu'il avait repris l'équipe en Pro B en 2010, le Varois a décidé de passer la main. Il a fait venir son ancien disciple Laurent Legname pour prendre la relève, sans pour autant prendre sa pré-retraite. Bien au contraire.

L'ancien arbitre est devenu le manager général du club bourguignon. Et depuis, le club monte les étapes une à une, que ce soit Jeep ELITE, en Espoirs ou tout simplement sur le territoire. Le projet du club est cohérent, ambitieux et solide. Il ne dépend pas que d'un coach ou d'un joueur. "JLB" défend par ailleurs les intérêts de l'institution en siégeant au Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket. Le club a un projet de "village JDA" et compte développer une vraie filière féminine. Pour cela, le club s'est associé au C.S.L Dijon (NF2).

L'influence de Jean-Louis Borg dans ce projet mené de front par le président Thierry Degorce est évidente. Et positive au vu de la place prise par Dijon dans le basket français en 2020. Qu'en sera-t-il demain ?

