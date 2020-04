Les personnalités influentes du basket français : n°25, Pascal Donnadieu

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Grâce à une progression continue au niveau sportif de la fin des années 80 au début des années 2010, Nanterre est arrivé en Pro A en 2011, après un titre de champion de Pro B. Deux ans plus tard, l'équipe des Hauts-de-Seine a créé la sensation en se qualifiant en playoffs puis en remportant le titre de champion de France. Un exploit. Mais pas sans lendemain.

Le club s'est installé au plus haut-niveau français, en jouant les outsiders chaque année, tout en réussissant de nouveaux exploits (victoire en Coupe de France 2014 et 2017, victoires en FIBA Europe Cup 2015 et 2017). Mais la grande réussite de Nanterre, c'est sa régularité en haut de tableau. Le club n'a manqué qu'une édition de la Leaders Cup, la première, l'année du titre (2013). En 2014, les Franciliens ont joué la Leaders Cup (finaliste), le 8e de finale de l'EuroCup (après avoir été en EuroLeague) mais ont manqué les playoffs. de très peu. C'est la dernière fois que le club n'a pas atteint les séries éliminatoires. Cette saison, Nanterre 92 était parti pour se qualifier pour la sixième année consécutive.

Une expertise technique de plus en plus poussée

Il faut dire que le club n'a pas cessé sa dynamique une fois le soufflet du titre de champion de France retombé. Non, l'institution s'est structurée (agrandissement du Palais des Sports Maurice Thorez), a continué à innover (match à l'U Arena en mars 2018 devant 15 220 spectateurs, un record en France pour un match de sport en salle) tout en conservant son ADN (ses valeurs familiales ainsi que ses structures de formation de l'école de basket jusqu'à l'équipe professionnelle). Derrière ce gros projet, humain mais ambitieux, il y a la famille Donnadieu. Et Pascal Donnadieu, le coach de l'équipe première, en tête. L'ancien employé de banques est devenu un technicien de renommé nationale, apprécié pour son relationnel avec les joueurs, sa capacité à les utiliser dans son système offensif très ouvert et ainsi leur permettre de décoller dans leur carrière (Mathias Lessort, Isaïa Cordinier, Trenton Meacham, David Lighty, Spencer Butterfield, Jérémy Nzeulie...). Ce dernier a d'ailleurs pu constater l'évolution du technicien. "J’ai connu Pascal en Pro B et, de la Pro B à aujourd’hui, il a énormément progressé, il s’est peaufiné techniquement", a commenté le MVP des finales 2017 sur LNB.fr.



A 55 ans, tout en restant installé dans son club de coeur, Pascal Donnadieu a continuer de progresser et franchi les étapes une à une. Il a en parallèle intégré le staff de l'équipe nationale. D'abord en s'occupant de l'équipe de France A', jusqu'en 2016, puis en devenant l'assistant numéro 1 de Vincent Collet depuis 2016. Il fait partie des sérieux candidats pour lui succéder après les Jeux olympiques de Toyko, si ce dernier n'est pas prolongé.

