Les personnalités influentes du basket français : n°8, le duo Bouna Ndiaye/Jérémy Medjana

JEEP ÉLITE

Crédit photo : JMedjana

Mardi soir aux Docks Océane, Victor Wembanyama jouait son premier avec le Pôle France. A 16 ans, le jeune intérieur de Nanterre attire l'attention du monde entier du basketball. Jérémy Medjana avait bien sûr fait le déplacement pour assister à l'énorme rencontre de son nouveau poulain. Le co-fondateur de Comsport était là aussi en 2019 quand le jeune prospect s'est révélé aux yeux de tous, lors de l'EuroBasket U16 à Udine en Italie.

Avec son compère Bouna Ndiaye, qui est lui installé à Dallas au Texas, il s'est notamment fait connaître dans l'univers du basketball en lançant la célèbre troupe de dunkeurs "Slam Nation" en 1997. Grâce à cette première percée, ils ont fait le tour du monde (plus de 600 représentations !) et se sont créer un carnet d'adresse de premier plan.

Profitant de l'internationalisation du basketball et notamment de l'ouverture du marché français vers la NBA, ils ont commencé à placer des joueurs en NBA en 2005 (Ian Mahinmi, Ronny Turiaf, Mickaël Gelabale) et ont ensuite signé tous les gros prospects de l'Hexagone. En 2008, Alexis Ajinça et Nicolas Batum étaient tous deux retenus au premier tour de la Draft. Au tournant des années 2010, tout bon prospect français voulant rejoindre la ligue nord-américaine intégrait l'agence Comsport. Si la concurrence est plus importante aujourd'hui, avec notamment l'installation de BeoBasket dans le basketball français, le nombre de prospects français est plus important chaque année, ce qui permet aux agents de se partager le gâteau. Et l'été 2016, avec la signature de gros contrats pour Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier et Ian Mahinmi, aura définitivement permis au duo Bouna Ndiaye - Jérémy Medjana de se mettre à l'abris.

L'autre force de Comsport, c'est sa présence sur le marché féminin. Il fut un temps où 90% des joueuses de l'équipe de France étaient représentées par l'agence. Celle-ci, qui s'est largement étoffée en terme de staff, a récemment engagé l'ancienne joueuse Caroline Aubert pour continuer à régner sur le marché féminin.

Quoi qu'il en soit, avec encore de nombreux joueurs dans la force de l'âge (Gobert, Fournier, Poirier, Vukosavljević, Johannes, Ciak...) et d'autres en devenir (Ntilikina, Hoard, Begarin, Wembanyama, Iliana Rupert...), l'influence de Comsport (qui représente également le sélectionneur de l'équipe de France masculine Vincent Collet) ne risque pas de décroître.

Merci infiniment à @nicbatum88 d’avoir pris le temps d’échanger avec nos joueurs du #ComsportCamp2020. #ComsportFamily pic.twitter.com/esD09HyUYm — Comsport (@Agence_Comsport) July 17, 2020

Le classement BeBasket 2020 des personnalités les plus influentes du basketball français :