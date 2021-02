Les présidents de Jeep ELITE et Pro B se sont mis d'accord pour jouer l'ensemble de la saison régulière

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce mercredi matin à 10h puis cet après-midi à 14h, les présidents de Pro B puis les présidents des clubs de Jeep ELITE se sont réunis afin de se prononcer sur une proposition de fin de saison, qui n'a pas pu se dérouler comme prévue jusqu'ici à cause des contraintes liées à la COVID-19. Les dirigeants ont accepté la proposition qui prévoit :

En Jeep ELITE

De finir la saison régulière avec 4 matches en mars, 6 en avril, 11 en mai puis 6 du 1er au 14 juin.

De disputer un éventuel Final 8 après le 15 juin, même si cela n'est pas encore acté.

Les descentes n'ont jamais été remises en cause, les deux derniers descendront donc en Pro B.

En Pro B

De finir la saison régulière avec 4 ou 5 matches en mars, 9 avril, 8 en mai et 4 du 1er au 14 juin.

De ne pas disputer de playoffs.

Les deux premiers de la saison régulière monteront en Jeep ELITE.

Les descentes n'ont jamais été remises en cause, les deux derniers descendront donc en NM1.

L'Assemblée Générale chargée de valider la fin de saison le 22 février

Le Comité Directeur s'est réuni à partir de 17h pour préparer les différentes résolutions qui seront présentées lors de l'Assemblée Générale du 22 février 2021, passage obligé pour officialiser la fin de la saison 2020-2021.

La résolution n°1 permettra d'abroger la résolution numéro 2 adoptée par l'AG du 27 mai 2020, permettant d'organiser les compétitions organisées par la LNB à huis clos.

Ensuite, les votants devront choisir entre la résolution n°2 (reprendre le championnat comme vu ci-dessus) ou deux autres options (n°3 : reprendre le 1er avril et utiliser le ranking si la saison régulière n'allait pas à son terme ; n°4 : mettre fin à la saison 2020-2021). Les résolutions n°5, 6 et 7 reprendront les mêmes critères pour la Pro B que les 2, 3 et 4 pour la Jeep ELITE.