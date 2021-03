Les yeux dans les yeux avec le Fenerbahçe, l'ASVEL cède face au talent de Nando De Colo

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il ne faut pas trop en promettre à Nando De Colo. Avec le ballon du match en main dans les 30 dernières secondes après une possession gâchée par Norris Cole, le maestro tricolore du Fenerbahçe s'est vu offrir à peine quelques centimètres de liberté par David Lighty et Moustapha Fall, tous deux aspirés par l'écran de Kyle O'Quinn. Suffisant pour trouver la cible à trois points (84-88). Rideau.

Un tir qui signifie, cette fois pour de bon, la fin des derniers espoirs de playoffs pour l'ASVEL, vaincue 86-90. Pourtant, contrairement à mardi du côté de Kaunas, les hommes de T.J. Parker n'ont cette fois pas grand-chose à se reprocher. Face à une équipe stambouliote à la dynamique éblouissante, à peine étourdie par la claque reçue la semaine dernière des mains de l'Anadolu Efes, les Villeurbannais ont livré un vrai combat, si l'on excepte une entame de match chaotique, où le choix de passer sous tous les écrans se révélait peu judicieux face à la maîtrise offensive de NDC et compagnie. À la 5e minute, dans la foulée d'un 13-0, le Fenerbahçe menait de dix points (5-15). Ce sera le plus gros écart du match, qui n'aura jamais dépassé les huit points par ailleurs (38-46, 21e minute).

De Colo, « le Jason Kidd du basket européen »

Beaucoup trop accueillante à l'égard de ses visiteurs turcs en première mi-temps avec huit ballons perdus et autant de rebonds offensifs laissés, l'ASVEL a rectifié le coche en seconde période de fort belle manière. Initialement transparent, Norris Cole s'est décidé à jouer au retour des vestiaires, Ismael Bako a ferraillé dans la raquette, David Lighty a rentré tous les shoots importants. Mais parfois, vous avez beau faire tout ce qu'il faut pour gagner, ça ne suffit pas toujours. Surtout quand il y a un joueur de la trempe de Nando De Colo en face. Toujours en contrôle à la mène du Fenerbahçe alors qu'il s'agaçait pourtant, par séquences, de la dimension physique de l'ASVEL, l'Arragois a gratifié le huis-clos de l'Astroballe d'un bijou de prestation (24 points à 9/15, 4 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions pour 32 d'évaluation), étalant la variété de sa palette offensive, jusqu'à s'offrir le tir de la victoire, et montrant même une consistance défensive intéressante. « C'est le Jason Kidd du basket européen », a applaudi, admiratif, son coach Igor Kokoskov. Et si le Fenerbahçe s'en défend depuis le début de saison, se cachant derrière l'argument de la baisse de voilure financière, le technicien champion d'Europe 2017 avec la Slovénie peut parfaitement espérer connaître un tel accomplissement sous les couleurs jaunes et bleues. Surtout avec un tel joueur dans ses rangs.

À Villeurbanne,