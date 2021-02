Limoges : La nouvelle direction attaque en justice ses prédécesseurs

JEEP ÉLITE

Un peu moins de deux ans après la reprise du club, peu avant la fin de la saison 2018-2019, la nouvelle direction du Limoges CSP a décidé de s'en prendre aux anciens dirigeants devant les tribunaux. Le Populaire du Centre annonce que le Cercle Saint-Pierre a lancé une procédure devant le tribunal de commerce de Limoges, assignant l'ancien président du conseil de surveillance Jean-Léonard Picot et l'ancien président du directoire Youri Verieras.

Le Popu' fait l'écho de ce qui est reproché à l'ancienne direction et notamment des indemnités, pour diverses raisons, qui ont fait l'objet de rumeurs et se sont vérifiées selon un audit réalisé en interne, provoquant un important déficit. A ce titre, la nouvelle direction réclame 400 000 euros de dommages et intérêts. Reste à savoir désormais ce que décideront les tribunaux. La bataille juridique ne fait que commencer.