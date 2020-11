Limoges : Ludovic Beyhurst absent 4 semaines

JEEP ÉLITE

Le Limoges CSP a annoncé que son meneur Ludovic Beyhurst (1,72 m, 21 ans) ne pourrait pas jouer pour environ quatre semaines, à cause d'une blessure au dos. Il va ainsi manquer les prochaines rencontres de son équipe, à commencer par la rencontre de mercredi chez l'Hapoel Jérusalem. Il manquera ensuite la rencontre du samedi 22 novembre chez les Metropolitans 92.

Nelson gêné à la hanche

Depuis le début de saison, l'Alsacien tourne à 1,8 points à 27% de réussite aux tirs, 0,7 rebond et 1 passe déciive en 14 minutes. En son absence, Phil Scrubb et Timothé Crusol seront sans doute décalés au poste 1 en rotation de DeMarcus Nelson. A noter que ce dernier n'a pas participé à l'opposition de jeu contre Vichy-Clermont à cause d'une douleur à la hanche qui le gêne depuis le match chez les Metropolitans 92, a expliqué Le Populaire du Centre.