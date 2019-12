Limoges : Mehdy Mary, très satisfait, "surtout du contenu en deuxième mi-temps"

Le Limoges CSP termine l'année 2019 sur deux victoires, dont la première de la saison à l'extérieur. Vendredi soir, l'équipe de Mehdy Mary s'est imposée 89 à 73 chez la Chorale de Roanne. Une belle dernière sortie qui permet au groupe d'être enthousiaste pour la suite de la saison, avec en plus le retour des blessés (Semaj Christon, Brian Conklin et Vincent Sanford). Après la rencontre, le nouveau coach du Cercle Saint-Pierre s'est dit content de la performance de son équipe devant la presse (et notamment France Bleu Limousin qui a capté sa réaction en vidéo).

"C'est la première fois qu'on gagne deux matchs de suite. Evidemment, on est satisfait du contenu, défensif, surtout en deuxième mi-temps. Il y a eu des passages en première vraiment pertinents mais il y a eu également des relâchements. On prend moins de points en deuxième mi-temps qu'en première, c'était l'objectif fixé à la mi-temps. On a insisté sur ce volet là dès le début et on arrive à trouver des automatismes. Ce sont des choses plutôt intéressantes pour nous.

Après, on ne peut pas se cacher, le fait de ne pas avoir (Johndre) Jefferson (en face), ça change énormément de choses. C'est un joueur vraiment intéressant, je voulais le signer à Neuchâtel. Il modifie considérablement leur équipe car il apporte de la dissuasion défensivement. Offensivement, il a une forme de mobilité qui fait que ça densifie l'équipe donc automatiquement eux ça les a limité. Après on est gâté niveau blessures (sourire).

On a plutôt fait un match pertinent défensivement et ça ça me plaît, on avait encaissé 90 points à Cholet, c'était beaucoup, mais Cholet en a mis 101 sur le match d'après à Nanterre, donc 90 points à Cholet ce n'était pas si mal. On construit les choses défensivement. On a neuf joueurs qui jouent entre 18 et 31 minutes et ça c'est pour moi la statique importante, ce qui fait qu'on arrive à rester impactant défensivement. C'est capital ; il y a un lien direct entre le classement des défenses et le classement du championnat."