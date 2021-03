Limoges : Paumier de retour contre les Metropolitans, Ginyard et Beyhurst incertains

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Samedi soir, Limoges a vécu une longue soirée contre l'ASVEL. En plus de perdre 83 à 60 à Beaublanc, l'équipe de Mehdy Mary a perdu son ailier Marcus Ginyard et son pivot Grismay Paumier. Le premier a quitté le parquet après seulement 3 minutes de jeu alors que le second a semblé être touché à la cheville en fin de troisième quart-temps. Si le Cubain devrait effectué son retour à la compétition dès ce mardi contre les Metropolitans 92 selon Matthieu Marot du Populaire du Centre, le second est incertain, au même titre que Ludovic Beyhurst (dos), déjà forfait samedi.