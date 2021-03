Limoges : Romeo Travis touché au genou

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Les matches s'enchaînent et les blessures avec. Ce dimanche lors du quart de finale de Coupe de France contre Gravelines-Dunkerque, c'est l'ailier-fort de Limoges Romeo Travis qui s'est blessé au genou en début de deuxième quart-temps sur un mouvement intérieur (à voir à la 36e minute de la vidéo). Après s'être allongé près du banc, il a regagné le vestiaire à cloche-pied.

Arrivé en début d'année 2021 après plus d'un an sans jouer, le MVP de la finale des playoffs de Jeep ELITE 2018 prenait place petit à petit dans le collectif et le groupe du CSP. Après la rencontre, son entraîneur Mehdy Mary ne semblait pas rassuré quant à la blessure du vétéran.