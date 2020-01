Limoges : Semaj Christon est bien sur le départ

Selon Sportando, le meneur du Limoges CSP Semaj Christon est bien sur le départ pour l'AEK Athènes. La belle proposition financière (qui a touché gros avec le transfert d'Howard Sant-Roos au CSKA Moscou) et sportive du club grec, qui joue toujours en Coupe d'Europe (premier du groupe B), serait difficile à refuser pour l'ancien joueur NBA.

Le Cercle Saint-Pierre acceptera-t-il l'offre athénienne ?

Le CSP doit désormais se poser la question de savoir s'il est bon de retenir un joueur contre son gré. Sachant que le club pourrait faire l'économie de son plus gros salaire et même toucher une indemnité de transfert. En des temps de difficultés financières, cela serait bénéfique pour les caisses du club. Cependant, avec 7 victoires en 18 matchs, Limoges aurait bien besoin des services de ce meneur de très haut-niveau pour poursuivre sa remontée au classement et ainsi se qualifier en playoffs. C'est donc un dilemme pour Crawford Palmer & co.

Aek Athens is negotiating the buyout with Limoges for Semaj Christian, I am told.

The former NBA guard is expected to leave French to join the Greek team.@Vapas21 first reported about interest of AEK for Christon