Limoges : Timothée Bazille de nouveau prêté à Saint-Quentin

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Prolongé deux saisons de plus par le Limoges CSP afin de lisser son imposant contrat sur plusieurs saisons, le pivot Timothée Bazille (2,07 m, 20 ans) va être prêté une deuxième saison au Saint-Quentin Basketball, en Pro B. Au SQBB en 2019/20, l'Aquitain tournait à 4,4 points à 47,8% de réussite aux tirs et 2,4 rebonds pour 4,5 d'évaluation en moins de 14 minutes.

Au SQBB, il retrouvera Lien Philip et Ryan Rhoomes et partagera la raquette avec deux nouvelles recrues : le poste 5/4 William Pfister et le poste 4/3 Carl Ponsar. Le club picard a également engagé le jeune Junior Ouattara et conserve Benoit Gillet.