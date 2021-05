Limoges : Un tirage au sort organisé pour permettre à tout le monde de revenir à Beaublanc sur la fin de saison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Lors d'un plateau mis en place pour la chaîne YouTube du Limoges CSP, Pierre Fargeaud, le directeur général du club, a annoncé comment et quand les supporters pourront revenir encourager leur équipe à Beaublanc. Après les annonces gouvernementales concernant la réouverture des salles pour le public, le club a trouvé comment "choisir" qui seront les 800 heureux élus à pouvoir venir assister à une rencontre. Le premier match concerné sera le 22 mai contre Monaco, le leader du championnat. Le but majeur de cette opération est que tout le monde puisse venir voir un match à Beaublanc avant la fin de la saison. Pour choisir qui ira voir les matches, un tirage au sort (par famille ou groupe d'amis) sera effectué.

"Un tirage au sort le plus égalitaire possible, qui aura lieu en début de semaine prochaine et que vous pourrez suivre sur Twitter et sur nos réseaux", explique Pierre Fargeaud, à partir de la 43e minute dans la vidéo ci-dessous. Ce tirage au sort consiste à prendre par travées des gens qui iront assister à un match de Limoges à domicile sur le reste de la saison. Le club est heureux de proposer cette alternative malgré le COVID, retrouver les supporters est un soulagement pour la direction et pour l'ensemble de l'équipe.