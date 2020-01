Limoges : Une fresque en l'honneur de Frédéric Forte sera dévoilée samedi

Samedi soir à l'occasion de la réception du BCM Gravelines-Dunkerque pour la 21e journée de Jeep ELITE, le Limoges CSP va rendre hommage à son ancien joueur, coach et président Frédéric Forte, disparu le 31 décembre 2017.

Voici le programme de la soirée :

"A 19h00 : La ville de Limoges organisera un hommage qui se déroulera en deux temps : tout d’abord, une fresque, réalisée par l’artiste Sêma Lao, sera dévoilée à l’entrée du palais des sports ; puis, le hall baptisé en sa mémoire sera inauguré. Cet hommage se déroulera en présence de Céline Forte et de ses filles Angiolina, Vittoria et Josépha, du maire de Limoges Émile Roger Lombertie, de Sylvie Rozette, adjointe au maire en charge des sports, du président du Limoges CSP Yves Martinez et du vice-président Richard Dacoury.

A 20h15 : Début des célébrations du club.

A cette occasion, son numéro sera retiré et, une nouvelle fois le "4" va faire lever des yeux remplis d'émotions de milliers de fans limougeauds.

Le coup d'envoi de la rencontre aura lieu à 20h30, nous invitons les spectateurs à arriver au Palais des Sports de Beaublanc avant 20h15, pour ne pas louper les célébrations du club.

Un hommage à Kobe Bryant sera également rendu : 24 secondes d'applaudissements (à l'image de son numéro de maillot) seront effectuées lors du 1er temps mort de la rencontre."