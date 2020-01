Limoges "n'a pas voulu prendre de risque" en gardant Semaj Christon

La volonté de Semaj Christon (1,91 m, 27 ans) de quitter le Limoges CSP semblait trop forte. Alors, plutôt que de retenir un joueur contre son gré et potentiellement même le perdre si ce dernier venait à s'en aller de son propre chef, le club a décidé d'accepter l'offre de transfert de Vitoria. C'est ce qu'explique le directeur sportif du club Crawford Palmer dans Le Populaire du Centre.

"Même s’il faisait le travail, il était déterminé à partir. Ce feuilleton dure depuis trop longtemps, il demandait beaucoup d’énergie et commençait à peser sur le groupe. En plus, on avait la certitude qu’en cas de nouvelle proposition, le joueur ne serait plus en état d’aider l’équipe. [...] Même si on aurait tous préféré pouvoir compter sur un Semaj Christon à son meilleur niveau, on n’a pas voulu prendre le risque de le perdre sans aucune contrepartie. Un joueur ne peut pas être plus important que toute l’équipe."