Limoges, une dernière à domicile sans les Ultras Green, fâchés à cause des mauvais résultats

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

En s'inclinant samedi sur le parquet de l'ESSM Le Portel, le Limoges CSP a fait drastiquement chuter ses chances de participation aux playoffs. Pour parvenir à jouer les phases finales, l'équipe de Mehdy Mary va devoir battre Le Mans ce mardi soir de plus de 23 points (l'écart du match aller) et compter sur une victoire d'Orléans contre l'Elan Chalon pour éviter une égalité à trois. Pour y parvenir, le Cercle Saint-Pierre ne pourra pas compter sur le groupe de supporters des Ultras Green qui ont appelé au boycott de la rencontre à cause des mauvaises résultats.

Déjà éliminé lamentablement de la course aux PO, les @ultras_green, en tant que groupe de supporter ne seront pas présents à Beaublanc pour le dernier match du @limogescsp . Bien sur, chacun de nos abonnés pourra s'y rendre mais uniquement à titre individuel. — Ultras Green Limoges (@ultras_green) June 14, 2021

De leur côté, les joueurs assurent avoir l'envie de se battre. "Ce qu'il nous faut, c'est un soupçon d'orgueil, admet le pivot Jerry Boutsiele au micro de France Bleu Limousin. Un peu de fierté quand même ! Et surtout du caractère. Cela nous a cruellement manqué cette année. C'est la caractère qui fera la différence."

Une intersaison chargée

La suite s'annonce mouvementée. Le club envisage de se séparer de l'entraîneur Mehdy Mary, pourtant sous contrat jusqu'en juin 2022. De nombreux noms sont évoqués pour prendre sa succession (Jurij Zdvoc, Jean-Marc Dupraz...) sans qu'aucun ne soit confirmé à ce stade. Le CSP avait pris contact auprès de son ancien joueur Nenad Markovic, mais trop tard puisque la JDA Dijon, qui l'a engagé, a vite avancé ses pions.