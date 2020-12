Limoges à la recherche d'un nouveau poste 4

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le Limoges CSP a pu jouer 11 matches cette saison, 7 de Jeep ELITE (4 victoires) et 4 en Ligue des Champions (1 victoire). Assez pour que le staff connaisse les points forts et les faiblesses de son équipe.

Déjà un changement a du être effectué, à la mène. DeMarcus Nelson retenu aux Etats-Unis pour un problème personnel, le meneur Kenneth "Speedy" Smith a été engagé afin de le remplacer. Mais cette fois, le club songe à faire venir un autre joueur, en plus de l'équipe actuelle. En effet, un autre poste 4 est espéré indique Matthieu Marot, journaliste au Populaire du Centre.

La défaite est logique ce soir pour le Limoges CSP. Le staff limougeaud a conscience des limites de son effectif. Il cherche à renforcer cette équipe sur le poste 4 malgré des moyens financiers limités. — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) December 23, 2020

Déjà à l'intersaison, le staff avait noté le manque d'un poste 4/5, avec un profil de joueur de devoir comme l'avoir Georgi Joseph, actuel joueur de Le Portel. En plus de 4/3 Hugo Invernizzi, inconstant au niveau de l'adresse pour le moment cette saison (7,7 points à 38% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 3,6 passes décisives en 29 minutes sur les 11 rencontres), et Benoit Mbala (photo ci-dessus), en difficulté offensivement (2,7 points, 1,6 rebond, 1,9 faute et 1 balle perdue en moins de 10 minutes), le club pourrait investir pour combler ce manque. Rappelons que le CSP compte cinq joueurs étrangers (Smith, Scrubb, Ginyard, Mbala et Paumier) et peut donc en aligner un autre en Jeep ELITE.

L'effectif actuel du Limoges CSP :