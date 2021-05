Limoges après prolongation à Chalon, Gravelines-Dunkerque ne s'est pas repris

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Outre les victoires de l'Elan Béarnais et du Mans, ainsi que de l'ASVEL, quatre rencontres de Jeep ELITE avaient lieu ce lundi soir. En début de soirée, Limoges s'en est sorti après prolongation chez l'Elan Chalon (95-96) grâce à un nouveau 3-points décisif de Philip Scrubb (20 points à 6/11 aux tirs et 8 passes décisives) à 3,5 secondes de la fin. Si le CSP a mal démarré la rencontre, l'équipe de Mehdy Mary est parvenue à revenir et donc l'emporter pour signer sa cinquième victoire de suite à l'extérieur et ainsi affiché un bilan positif (11 victoires, 10 défaites).

PHLIP SCLUTCH !



Supporters du @limogescsp, c'est le moment de voter pic.twitter.com/tVs5pKVI3k — LNB (@LNBofficiel) May 4, 2021

Nanterre s'est également imposé sur le plus petit des écarts, contre Le Portel (76-75), grâce notamment à un énorme Chris Warren (33 points). Nanterre a résisté à la remontée des Nordistes en fin de match et signe sa deuxième victoire. Avec 9 victoires et 13 défaites, l'équipe de Pascal Donnadieu - qui va annoncer l'arrivée d'un gros joueur ce mercredi en remplaçant médical de Tyler Stone - va mieux.

Cholet détient le même bilan après sa victoire facile face à Gravelines-Dunkerque (105-90), qui ne semble pas avoir bénéficié de l'életrochoc lié au départ de Serge Crevecoeur (105 points encaissés, 22 balles perdues). Les Maritimes ont perdu pied dans le deuxième quart-temps, notamment face à leur ancien joueur Chris Horton (15 points à 5/5 aux tirs, 8 rebonds, 5 contres, 5 interceptions et 2 interceptions pour 34 d'évaluation en 36 minutes) et Lasan Kromah (30 points à 11/15 et 5 interceptions).

Enfin, Orléans confirme avec une troisième victoire de suite pour équilibrer son bilan (11 victoires, 11 défaites). L'équipe de Germain Castano a logiquement pris le dessus sur la lanterne rouge boulazacoise (91-68). Une victoire tranquille et collective (six joueurs entre 10 et 17 points).