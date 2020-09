Limoges dévoile ses maillots : retour du jaune et grenat pour l'Europe

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

C'est avec ce mythique maillot jaune sur le dos que le regretté Frédéric Forte avait réalisé l'interception décisive sur Toni Kukoc, scellant ainsi la victoire du CSP face au Benetton Trevise en finale de l'Euroleague 1993. Son pendant grenat est lui associé au triplé de 2000, et au capitaine Yann Bonato brandissant la coupe Korac après la victoire à Malaga. Ces deux tuniques, les supporters limougeauds ont longtemps réclamé leur retour. Les voici exhaussés puisque le Cercle Saint-Pierre a dévoilé deux maillots très réussis, l'un jaune et l'autre grenat, avec de fines rayures verticales, pour disputer la Ligue des Champions 2020-2021.

Pour le Championnat, on reste sur le maillot classique des dernières saisons, l'un blanc et l'autre vert, mais le design a été retravaillé et les manches sont tombées : retour au bon vieux jersey laissant les épaules à l'air.