Limoges et Semaj Christon, c'est terminé

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Excellent avec le Limoges CSP, et notamment en EuroCup, jusqu'à sa blessure fin novembre, Semaj Christon a attiré les convoitises à l'étranger. Jusqu'ici, les offres venues de l'étranger (comme Vitoria) n'avaient pas fait bouger les lignes. Mais celle de l'AEK Athènes, qui compte plus que doubler le pouvoir d'achat du meneur américain, n'a pas laissé ce dernier insensible. A tel point qu'il a fait la demande de rejoindre le club grec.

Après avoir dit non un temps, le CSP a du se résoudre à libérer l'ancien joueur du Thunder d'Oklahoma City. C'est ce que rapporte Le Populaire du Centre qui annonce son départ, avant même le match à Orléans de samedi.

Sportivement, c'est un coup dur pour l'équipe de Mehdy Mary qui doit réaliser une grosse deuxième partie de saison malgré un calendrier difficile (plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile). Mais le joueur aurait-il été si performant si le CSP avait continué à se montrer aussi ferme ? Par ailleurs, le club va faire l'économie de son plus gros salaire et même toucher une indemnité de transfert. De quoi signer un autre meneur de jeu et faire une plus value.

A Athènes, il rejoint une équipe qui a elle aussi perdu son meilleur joueur (Howard Sant-Roos, envoyé au CSKA Moscou en échange d'un gros chèque) mais vient d'engager l'ancien Strasbourgeois Jerai Grant et prolonger l'ex-NBAer Mario Chalmers. Il y jouera les premiers rôles du championnat grec (l'AEK est deuxième avec 11 victoires en 15 matchs, derrière le Panathinaikos) et en Ligue des Champions (BCL).