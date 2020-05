Limoges et Vee Sanford vont se séparer à l'amiable

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Arrivé à Limoges à l'été 2019 après deux saisons prometteuses à Antibes et l'Elan Chalon, Vincent dit "Vee" Sanford (1,90 m, 29 ans) n'a pas répondu aux attentes. Si bien que le Cercle Saint-Pierre a souhaité ne pas poursuivre sa collaboration avec l'arrière étasunien. Matthieu Marot du Populaire du Centre annonce ainsi que le club limougeaud et l'ancien joueur de Dayton (NCAA) "auraient trouvé un accord" pour se séparer à l'amiable.

En 24 matchs de Jeep ELITE et d'EuroCup, le natif de Lexington (Kentucky) a tourné à 11,3 points à 45,1% de réussite aux tirs (dont 39,5% à 3-points), 2,9 rebonds et 2,5 passes décisives en 25 minutes.

Le directeur sportif Crawford Palmer et l'entraîneur Mehdy Mary vont maintenant s'atteler à trouver un nouvel arrière, en plus d'un meneur et potentiellement d'un poste 4/3 (en cas de départ d'Hugo Invernizzi).