Limoges l'emporte de nouveau contre l'Elan Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Après l'éviction de Julien Espinosa ce jeudi et la nomination d'Ali Bouziane comme coach principal, les dirigeants de l'Elan Chalon espéraient déclencher un électrochoc chez leurs joueurs. Mais ce samedi au Palais des Sports de Beaublanc, l'Elan Chalon s'est incliné (96-90) contre Limoges, quatre jours après avoir cédé contre eux au Colisée.

Limoges plonge l'Elan Chalon dans le doute

Malmené au terme du premier quart temps (21-26, 10e), le Limoges CSP réglait la mire dès l'entame du deuxième quart temps et s'appuyait notamment sur le duo Nicolas Lang (18 points, 2 passes décisives pour 19 d'évaluation) - Maciej Lampe (18 points, 11 rebonds, 3 fautes provoquées pour 18 d'évaluation) pour prendre les commandes à la pause (49-46, 20e). Si les joueurs d'Ali Bouziane réagissaient dans le sillage du tandem Myles Hesson (17 points, 5 rebonds, 3 fautes provoquées pour 20 d'évaluation) - Sean Armand (22 points, 2 rebonds, 7 passes décisives, 3 fautes provoquées pour 27 d'évaluation), les Limougeauds se montraient très efficaces derrière la ligne à 3-points, à l'image d'un excellent Speedy Smith (12 points à 100 % à 3-points, 5 rebonds, 5 passes décisives pour 20 d'évaluation).

Jusqu'au bout, les Chalonnais tentaient de prendre leur revanche et profitaient du coup de chaud de Sean Armand pour rester en vie dans ce match. Les joueurs de Mehdy Mary résistaient au retour bourguignon pour s'offrir un nouveau succès à domicile (96-90) et plonger un peu plus l'Elan Chalon dans le doute.

Le Limoges CSP - qui a pu compter sur 84 points marqués par son cinq majeur - affiche un bilan de 12 victoires pour 10 défaites alors que l'Elan Chalon a concédé ce samedi soir une nouvelle défaite et compte désormais 8 victoires pour 17 défaites.

