Limoges limite Champagne Basket à 22 points en deuxième mi-temps et retrouve la victoire

Crédit photo : Lilian Bordron

Après sa deuxième mi-temps de mauvaise facture contre Orléans, les ayant conduit à une défaite 82-74 après prolongation, Limoges avait à coeur de se reprendre ce lundi soir face à Champagne Basket. Si à la mi-temps le Cercle Saint-Pierre était à -13 (31-44), l'équipe de Mehdy Mary a resserré sa défense après la pause pour finir par l'emporter 73 à 66.

25 passes décisives pour 28 paniers marqués

Bien lancés par un excellent troisième quart-temps (25-11), les locaux ont poursuivi leur dynamique pour déborder leurs adversaires du soir, qui ont pu compter sur un bon Matthieu Gauzin (14 points à 6/10 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 31 minutes). Les Limougeauds, avec une belle volonté collective (25 passes décisives pour 28 paniers et 7 lancers francs) mais quelques erreurs (18 balles perdues), ont appuyé à l'intérieur, avec 17 points à 7/12 et 6 rebonds en 26 minutes pour Jerry Boutsiele et 10 points à 5/9 et 3 rebonds en 14 minutes pour Maciel Lampe. Logiquement au vue de leur adresse (18/33 à 2-points, 10/31 à 3-points).

Ils reviennent à hauteur d'Orléans (13 victoires, 11 défaites) avant le résultat de l'OLB à Dijon. De son côté, Champagne (9 victoires, 16 défaites) va vite devoir se reconcentrer sur le déplacement à Cholet (9 victoires, 15 défaites avec son match du soir contre Le Mans) vendredi.

