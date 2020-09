Limoges met une rouste à Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Pour sa première à Beaublanc avec du public, le Limoges CSP a fait plaisir à ses supporters. Mardi soir, l'équipe de Mehdy Mary s'est imposée 93 à 65 contre Cholet Basket.

Le Cercle Saint-Pierre a dominé toute la rencontre avec une très belle adresse (57% de réussite aux tirs, 11/23 à 3-points) et une gestion de la balle très propre (24 passes décisives pour 9 balles perdues). DeMarcus Nelson (11 points à 4/5, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 20 d'évaluation) et Grismay Paumier (16 points à 8/8 et 4 rebonds en 16 minutes) ont été très efficaces. Pour Cholet en revanche, c'est une nouvelle mauvaise sortie, après celle de vendredi dernier à Sablé-sur-Sarthe contre Le Mans (-20).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre