Limoges peut-être au complet contre l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Après la fin d'année 2019 positive (deux victoires dont la première à l'extérieur), Limoges a repris le travail cette semaine, pour préparer la réception de l'ASVEL dimanche. Désormais sans coupe d'Europe, l'équipe de Mehdy Mary peut prendre le temps de travailler. Elle va petit à petit réintégrer les joueurs blessés. Et notamment le meneur Semaj Christon, absent depuis la mi-novembre en raison d'une blessure à la cuisse. " Il semble un peu juste mais ce n’est pas impossible qu'il joue face à Villeurbanne dimanche", a annoncé le directeur sportif au Populaire du Centre. Ses deux compatriotes Brian Conklin et Vincent Sanford sont également "en phase de reprise". Reste à savoir qui sera bel et bien sur pied d'ici dimanche.