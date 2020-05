Limoges prolonge Nicolas Lang jusqu'en 2023

Joueur du Limoges CSP depuis l'été 2019, Nicolas Lang (1,95 m, 30 ans) compte s'inscrire dans la durée avec le célèbre club limougeaud. L'arrière/ailier shooteur alsacien a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires avec le Cercle Saint-Pierre. Il est donc lié à l'institution jusqu'en juin 2023, rejoignant ainsi Marcus Ginyard qui a fait de même le mois dernier.

Pour sa première saison au CSP, le double champion de France a tourné à 9 points à 42,7% de réussite aux tirs (dont 41,1% à 3-points), 2,3 rebonds et 1,5 passe décisive en 25 minutes sur 35 matchs de Jeep ELITE et EuroCup.

"Je connais Nicolas Lang depuis l’ASVEL, quand il avait rejoint Lyon après Chalon/Saône, a commenté son entraîneur Mehdy Mary. C’est un joueur reconnu et expérimenté en Jeep ELITE. Il a été Champion de France deux fois. Je me rappelle son titre avec l’ASVEL avec qui il avait un rôle important sur le terrain. Il fait parti des rares joueurs à avoir évolué dans sa carrière à Chalon/Saône, Levallois, l’ASVEL, Strasbourg et Limoges. C’est donc un joueur habitué à disputer le haut du classement en Jeep Elite. Il est un grand professionnel, il va se donner les moyens d’être performant. Il est rigoureux, il s'entraîne beaucoup en dehors des entraînements collectifs. On sent quelqu’un vraiment impliqué qui a envi de progresser et de faire progresser les autres. Je m’appuie sur lui comme un cadre pour faire avancer l’équipe car il est exemplaire dans ce qu’il fait sur et en dehors du terrain. On connaît son adresse à 3 points, ses capacités à jouer juste, à défendre avec un niveau d’intelligence."