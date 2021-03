Limoges résiste au retour des Metropolitans pour retrouver la victoire

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Après trois défaites consécutives, le Limoges CSP devait l'emporter ce mardi soir à Beaublanc contre les Metropolitans 92. Et c'est chose faite ! Les joueurs de Mehdy Mary l'ont emporté 85 à 79.

Profitant d'une intensité défensive adverse plus faible que prévue, le Cercle Saint-Pierre a pu dérouler son attaque et mettre en rythme ses shooteurs, Nicolas Lang en tête. A l'intérieur, Jerry Boutsiele (19 points à 8/11, 11 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour 28 d'évaluation en 31 minutes) dominait Vitalis Chikoko (8 points à 4/8 aux tirs et 5 rebonds pour 9 d'évaluation en 23 minutes). A tel point qu'en cours de deuxième quart-temps, les locaux menaient déjà 43 à 19. Mais un sursaut d'orgueil permit aux hommes de Jure Zdovc d'enfin hausser leur agressivité défensive et de revenir dans le match peu avant la mi-temps (48-34).

Après la pause, les Franciliens ont fait le yo-yo. La vista de Kenny Smith (16 points à 6/11, 4 rebonds, 4 interceptions et 9 passes décisives pour 25 d'évaluation en 29 minutes) et le travail de sape de Romeo Travis ont permis aux Limougeauds de refaire l'écart par séquence. Seulement, libérés, les visiteurs sont revenus à une possession grâce aux percées d'Archie Goodwin (17 points à 7/9) et aux 3-points de Tomer Ginat (13 points à 3/4 derrière l'arc). Mais cela n'a pas suffi et Limoges s'est imposé 85 à 79.

Au classement, le CSP se rapproche du top 8 (6 victoires, 7 défaites) alors que les Metropolitans 92 voient leur bilan s'équilibrer petit à petit (10 victoires, 6 défaites).

