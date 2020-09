Limoges résiste au retour du BCM et s'impose à Gravelines

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Les deux équipes sont maladroites en début de match puisqu'après cinq minutes de jeu, le score n'est que de 4 partout. Si Limoges commence à trouver du rythme en attaque, les maritimes galèrent toujours autant et la première période se termine sur un petit score : 9-17.

Gravelines n'y arrive toujours pas en début de second quart-temps et l'écart grimpe vite avec trois triplés dont un avec la faute pour les limougeauds, 11-27 à la 13ème minute. Les nordistes effectuent une défense tout-terrain pour ralentir les visiteurs, mais Limoges trouve toujours des solutions et l'écart grandit: 19-38 après seize minute de jeu. Chris Horton finit par montrer le bout de son nez, bien épaulé par Cameron Wells et le BCM parvient à réduire l'écart. 30-43 à la mi-temps.

Nicolas Lang impérial à trois points

Les limougeauds, toujours portés par une insolente réussite à trois points (5 sur 7 dans le quart), continuent sur leur lancée et passe un 9-0 aux locaux qui ne trouvent toujours pas de solutions et l'écart monte à +22 en faveur des joueurs de Mehdi Mary (35-57). Serge Crèvecoeur prend un temps-mort qui, à défaut de relancer ses troupes, arrête au moins l'hémorragie. L'écart se stabilise et la période se termine sur une avance de vingt points pour les visiteurs qui récitent leur basket. 46-66 à la fin du troisième quart-temps.

L'adresse change de camp en début de quatrième quart-temps, Gravelines enquille les paniers et passe un 15 à 3 aux visiteurs avant que Demarcus Nelson (12 points, 6 rebonds, 6 passes) ne redonne un peu d'air à son équipe. Mais Gravelines ne lâche rien, et l'écart n'est plus que de six points après un panier de Chris Horton (9 points, 7 rebonds, 5 passes) alors qu'il ne reste que deux minutes à jouer. Les limougeauds, envoyés sur la ligne, ne tremblent pas et finissent par s'imposer après s'être fait peur. Score final: 65-77

Le réveil de Cameron Wells (14 points, 4 passes) et ses partenaires a été trop tardif pour véritablement inquiéter une équipe de Limoges qui ouvre son compteur grâce à une belle adresse extérieure (12/25 à trois points) à l'image d'un Nicolas Lang (photo) quasi-parfait avec un 7/8 dans l'exercice pour un total de 22 points, bien épaulé par l'abattage dans la raquette de Jerry Boutsiele (19 points, 7 rebonds).

Par Alex Chauvat,