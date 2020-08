Limoges s'impose 81-78 contre Vichy-Clermont

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Après avoir embêté Boulazac vendredi, la Jeanne d'Arc Vichy-Clermont Métropole a bien accroché Limoges ce dimanche en fin début de soirée à Saint-Junien. Toutefois, les pensionnaires de Pro B ont fini par s'incliner face à une formation qui jouait son premier match de préparation et devait se passer de DeMarcus Nelson ainsi que Marcus Ginyard.

Mieux partis, les Auvergnats ont limité les hommes de Mehdy Mary à 7 points marqués dans le premier quart-temps. Mais ces derniers ont pris la mesure de leurs adversaires petit à petit pour inscrire 29 points lors du troisième quart-temps et ainsi prendre le dessus. Cependant, la JAVCM, qui a pu compter sur un bon Jordan Aboudou (15 points à 5/9 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions, 4 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 29 minutes) pour résister. Le Cercle Saint-Pierre a fini par l'emporter de 3 points, 81 à 78, grâce notamment à un 3-points décisif d'Hugo Invernizzi (9 points à 3/7 à 3-points) en toute fin de rencontre. Cinq joueurs (Beyhurst, Crusol, Scrubb, Lang et Boutsiele) limougeauds ont marqué entre 10 et 14 points.