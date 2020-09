Limoges s'impose aisément contre Poitiers

JEEP ÉLITE

Pour son deuxième match de préparation du week-end, Limoges a facilement battu Poitiers (94-70) ce dimanche à Beaublanc. Après une première mi-temps serrée (40-36), les locaux ont complètement fait exploser les pensionnaires de Pro B dans le troisième quart-temps (28-6). Derrière, Mehdy Mary a eu l'occasion de responsabiliser les jeunes (Camille Jean, Timothée Crusol, Maxime Carène, Badr Moujib).

Globalement, le collectif limougeaud a brillé (28 passes décisives). Philipp Scrubb (21 points à 6/7 aux tirs, 2 rebonds, 2 interceptions et 3 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 25 minutes) et Nicolas Lang (15 points à 6/8, 5 rebonds et 7 passes décisives pour 25 d'évaluation en 30 minutes) ont notamment bien servi leurs coéquipiers. Benoit Mbala a terminé en double-double (16 points à 5/9 aux tirs, 11 rebonds et 5 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 25 minutes).