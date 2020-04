Limoges s'intéresse à Grismay Paumier

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Laurent Peigue

En France depuis 2011, l'intérieur cubain (et donc cotonou) Grismay Paumier (2,04 m, 31 ans) est passé par la Nationale 2 masculine (NM2), la Nationale 1 (NM1) et la Pro B. A 31 ans, il pourrait maintenant goûter à la Jeep ELITE. Selon Le Populaire du Centre, le Cercle Saint-Pierre s'intéresse de prêt à celui qui fait le bonheur de Saint-Chamond (en NM1 puis Pro B) depuis 2013, avec une année d'infidélité seulement, en 2016/17 à Boulogne-sur-Mer. Il faut dire ce le colosse a progressé saison après saison et tournait à 12,3 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 4,3 fautes provoquées pour 16,6 d'évaluation en 29 minutes en 2019/20.

A Limoges, l'ancien joueur de Berck (de 2011 à 2013, en NM2) serait susceptible d'être la rotation de Jerry Boutsiele au poste 5. Il remplacerait ainsi le Sénégalais Atoumane Diagne. Cependant, le CSP n'est pas le seul club de Jeep ELITE sur le coup et son club de coeur, Saint-Chamond, espère le conserver avec un projet ambitieux à la clé. Trois autres formations sont également sur le coup selon nos informations, mais Limoges possède l'avantage d'avoir comme coach Mehdy Mary, qui a le même agent que Grismay Paumier.