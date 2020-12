Limoges sur les rangs de Kenneth "Speedy" Smith

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

A la recherche d'un meneur de jeu, afin de remplacer DeMarcus Nelson, Limoges est sur les rangs de Kenneth "Speedy" Smith (1,91 m, 27 ans) selon Le Populaire du Centre, ce qui nous a été confirmé.

Le Floridien, passé par Louisiana Tech (NCAA) et joueur de la conférence USA en 2014-2015, est passé professionnel au VEF Riga à l'été 2015. Coupé fin novembre de la même année, il a ensuite passé trois saisons et demi en G-League. C'est finalement en Hongrie, à Szolnok, qu'il est revenu en Europe. Fin décembre, il a signé en Belgique, au Spirou Charleroi, où il jouait toujours, mais à Anvers cette fois, sur le début de saison. En 9 matches d'EuroCup, largement responsabilisé, il a tourné à 15 points à 45,3% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds, 5,9 passes décisives et 3,7 balles perdues en 32 minutes. Au fur et à mesure de sa carrière, ce fort créateur a progressé sur son tir. En EuroCup, il tournait d'ailleurs à 48,9% de réussite à 3-points.

Une nouvelle fois, il s'apprête donc à changer de club en cours de saison. En espérant qu'il apporte une plus-value au Cercle Saint-Pierre même s'il semble doté d'un profil différent de DeMarcus Nelson, joueur dur en défense, organisateur mais shooteur limité.