LNB : Des playoffs aménagés voire même supprimés ?

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Si la Fédération française de basketball (FFBB) a décidé de clôturer la saison 2019/20 au niveau fédéral, régional et départemental, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a besoin de temps encore pour se prononcer sur la suite de l'exercice actuellement suspendu à cause du coronavirus. Une patience respectée par la plupart des présidents et notamment celui de la JL Bourg, Julien Desbottes, qui a envoyé un communiqué aux abonnés. Il se dit solidaire de la "la temporisation" de la LNB et s'exprime sur les modalités potentielles de la fin de saison. Parmi les pistes explorées, les neuf dernières journées de championnats pourraient se jouer en un mois avant que des playoffs raccourcis soient disputés. A moins qu'ils ne soient tout simplement supprimés.

Voici le communiqué en question :

"Chers Abonnés Aujourd’hui le quotidien de tous est bouleversé, nous tenons sincèrement à vous exprimer tout notre soutien. Nous devons former une équipe pour gagner ce match, et pensons particulièrement à vous qui vous démultipliez au service de notre pays, vous qui assurez votre activité au coeur de cette crise ou plus simplement vous qui respectez les consignes gouvernementales pour le bien de tous. Nous sommes en contact régulier avec la Ligue Nationale de Basket. Pour le moment, la LNB est en position d’attente car la situation sanitaire à l’horizon de la période courant du 15 mai au 30 juin est très incertaine. La position de son comité directeur est de patienter pour fixer le sort de cette fin de saison et continuer d’envisager de jouer les 9 matchs restants, éventuellement en 1 mois, avec des playoffs aménagés voire même supprimés. Il s’agira de prendre la « moins mauvaise » décision, au bon moment, sans précipitation, et en tenant compte prioritairement des recommandations portant sur la santé de tous. Nous partageons ces avis et sommes solidaires de la temporisation de la LNB. Il reste heureusement 3 mois pleins pour tout imaginer, même le meilleur. Aujourd’hui, sachez que nos joueurs n’ont qu’une envie : regagner les parquets, conclure cette saison et retrouver ces instants de partage, d’émotion, de convivialité, que nous aimons tous. A la reprise, ils seront prêts eux aussi à décupler leurs efforts pour terminer le magnifique travail commencé. Nous vous le devons. En attendant de vous retrouver à Ekinox, et même s’il fallait attendre la rentrée prochaine, nous devons rester unis, comme nous savons si bien le faire ! Nous vous encourageons à prendre soin de vous et de vos proches car vous nous manquez tous terriblement. Amicalement, Julien DESBOTTES Président"

Le Comité Directeur de la LNB doit se réunir ce mardi, par visio-conférence. La prolongation de la suspension du championnat devrait suivre.