LNB : La saison 2019/20 arrêtée jusqu'en septembre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Ligue Nationale de Basket a annoncé que la saison 2019/20 de Jeep ELITE et de Pro B ne reprendrait pas avant le mois de septembre, si elle n'est pas définitivement arrêtée d'ici là à cause du coronavirus. L'arrêt définitif pourrait être prononcé d'ici la fin du mois, une fois que les groupes de travail auront remis leurs résultats de leur travail (d'ici le 22/23 avril) et que le débat sera lancé autour des différents scénariis proposés.

Voici le communiqué de la LNB :