Longtemps aux portes du Top 8, Le Portel regarde vers le bas : "On joue pour se maintenir"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Yannick Coppin

La JL Bourg, qui avait perdu mardi dernier contre une équipe d'Orléans en pleine refonte, s'est imposée ce samedi 101-72 face à l'ESSM Le Portel (9 victoires pour 13 défaites) qui manque de régularité en cette fin de saison. La Jeu a notamment pu bénéficier de la belle performance de Danilo Andjusic (25 points, 2 rebonds et 5 passes décisives), et de cinq autres joueurs à plus de dix unités (Peacock, Omić, Scrubb, Pelos et Benitez).

Éric Girard : "On a été inconstants"

Le coach de l'ESSM Le Portel s'est exprimé à la suite de cette lourde défaite. Il regrette le manque de régularité et de lucidité de ses joueurs, encore lourdement vaincus à l'extérieur. Alors que les Stellistes avaient réalisé un formidable début de saison (5v-3d), ils sont maintenant beaucoup plus à le peine et vont disputer un match crucial pour le maintien mardi à Nanterre.

"Nous on joue une nouvelle fois pour nous maintenir, donc on sait malheureusement qu'il y a des matchs qui sont jouables pour nous et je crois que si on avait fait quelques erreurs de moins, si on avait joué un peu plus avec la tête, un peu plus avec une certaine discipline, en ayant peut-être un peu plus de réussite, je ne dis pas qu'on pouvait gagner mais on aurait pu on va dire faire bonne figure un peu plus longtemps. On a été inconstants, comme on a quelques leaders qui souffrent un peu en ce moment, on n'a pas cette capacité offensive qu'à Bourg donc évidemment le score peut être vite amplifié."

Savo Vucevic : "On a montré beaucoup plus de choses"

De son côté, l'entraîneur vainqueur Savo Vucevic a félicité le sérieux de ses joueurs. En ce moment, la JL Bourg cherche un peu son rythme. Avant les playoffs, leur but est de finir la saison du mieux possible en enchaînant les succès, ce qu'elle a du mal à faire actuellement, malgré un bilan de qualité (15 victoires et 8 défaites). Après un non-match mardi à Orléans, les Bressans ont cette fois été très sérieux et impliqués, d'où l'écart de 29 points à la fin du match, un peu dû aussi au relâchement coupable des Portelois dans le dernier quart-temps.

"Le résultat montre une domination mais vous savez en général en première mi-temps ça montre la voie, toujours, au niveau de l'engagement, au niveau de beaucoup de choses. Je pense aujourd'hui qu'on a été sérieux, avec plus d'énergie, même s'il y avait des périodes où il y en a eu un peu moins, mais comme équipe, on a montré beaucoup plus de choses, progressivement on a monté notre niveau défensif et en attaque, on voulait tout le temps un peu partager la balle et jouer collectif. Faire voyager la balle, c'est notre basket. La clé, ça a été au quatrième quart-temps au niveau défensif, on a fermé tous les accès vers le panneau et c'est ce qui nous a permis de jouer en contre-attaque et écraser l'écart."

