Louis Cassier vers la Chorale de Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

"Les Joueurs formés localement (JFL), c'est le nerf de la guerre." La phrase est signée Jean-Denys Choulet, après la dernière rencontre de la saison de la Chorale de Roanne. Pour entamer son recrutement, le coach s'est occupé de faire prolonger Ronald March, Juvonte Reddic et Renathan Ona Embo, mais il s'est aussi intéressé aux JFL qui peuvent venir densifier son effectif.

Pour remplacer Steeve Ho You Fat, parti aux Metropolitans 92, le technicien bisontin a choisi de faire venir le jeune ailier-fort Louis Cassier (2,02 m, 23 ans). Passé par le centre de formation de Champagne Basket, il a été prêté ces deux dernières saisons au Basket Club Gries-Oberhoffen. Sur la dernière saison, le coach Ludovic Pouillart l'a largement responsabilisé (22 minutes par match) et il a saisi l'opportunité (10 points à 48,5% de réussite aux tirs et 5,3 rebonds pour 11,7 d'évaluation). Doté de belles qualités physiques et d'un tir à 3-points très fiable (40,4% sur 4,5 tentatives par match), il va maintenant tenter de s'imposer au niveau supérieur.

Avec March, Reddic, Ona Embo, Cassier mais aussi Cavallo et Touré, Roanne a déjà plus de la moitié de son effectif pour la saison 2021-2022.