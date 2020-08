Lucas Dussoulier (Nanterre) : "Mon objectif, c'est de franchir le cap"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Chloë Audran Relimien

Il fait partie de ces éléments qui vont tenter cette saison de s'imposer en Jeep Élite après avoir prouvé leurs qualités en Pro B. Lucas Dussoulier (2,03m, 24 ans), ailier shooteur, a tourné lors des trois dernières saisons à plus de 10 points et 12 d'évaluation en deuxième division, les deux dernières avec Quimper. Son exercice 2018-2019 était le plus réussi avec l'UJAP à titre individuel (12,1 points, 43,2% à 3 points, 5 rebonds et 2,8 passes pour 15,6 d'éval' en moyenne). Le voici désormais à Nanterre, au sein d'une équipe et d'une philosophie de jeu taillées pour mettre en valeur ses qualités.