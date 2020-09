Lucas Dussoulier victime d'une rupture des ligaments croisés, saison terminée ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Cette saison, Lucas Dussoulier (2,03m, 24 ans) devait jouer en Jeep ÉLITE avec Nanterre 92. Sauf que le poste 3 girondin s'est fait une rupture des ligaments croisés ce vendredi lors du scrimmage contre Rouen, selon nos informations. Il manquera une bonne partie de la saison 2020-2021 voire la totalité.

Ailier shooteur, il tournait à plus de 10 points de moyenne ces trois dernières saisons en Pro B, partagées entre Charleville-Mézières et Quimper. Il affirmait récemment vouloir continuer sa progression en Île-de-France, après une très bonne saison 2019-2020 (10 points à 42,5% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds et 2,3 passes décisives pour 12,4 d'évaluation en 24 minutes) avec Quimper (deuxième de Pro B à l'arrêt du championnat). « Individuellement, mon objectif c'est de franchir le cap : Comme l'an passé j'étais en Pro B, je veux prouver que je peux jouer en Jeep ÉLITE, m'affirmer dans cette nouvelle ligue. » Mais, déjà approché par Pascal Donnadieu l'été dernier, il devra attendre encore un peu avant de jouer pour Nanterre.