Ludovic Beyhurst - Limoges : L'histoire d'amour prolongée la saison prochaine ?

Crédit photo : Limoges CSP

Prêté par la SIG Strasbourg, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2021, au Limoges CSP fin novembre, Ludovic Beyhurst s'éclate dans le Limousin. Toujours impliqué et combatif, le meneur alsacien est responsabilisé, productif et apprécié par le public de Beaublanc. Samedi soir, la défaite pour son retour au Rhénus a marqué un coup d'arrêt collectif mais l'international français (en jeunes) a encore montré de belles choses (17 points à 6/6 aux tirs, 3 passes décisives et 4 fautes pour 20 d'évaluation en 14 minutes). Le CSP anticipe déjà la suite et envisage de le conserver au-delà de cette saison 2019/20.

"Je sais que ça discute, avoue-t-il au micro de France Bleu Limousin. Après, je dois rester concentré sur ce que je fais. On verra comment ça va se passer. Pour l'instant, je suis ici en prêt et j'ai encore 1 an de contrat à la SIG. On est toujours content quand il y a un intérêt. Mais moi, je suis vraiment dans ma bulle. C'est le travail des agents et du directoire. Moi, je dois rester concentré sur ce que je fais sur le terrain."

Depuis son arrivée au CSP, Beyhurst a joué 10 matchs de Jeep ELITE. Il tourne à 7,1 points à 46,9% de réussite aux tirs, 1,5 rebond, 4,5 passes décisives et 1,5 interception pour 10,8 d'évaluation en 19 minutes. Contre 12 minutes de moyenne sous le maillot de la SIG.